Ruderboot gekentert: Drei Ruderer aus Rhein gerettet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Kentern eines Ruderboots sind in Düsseldorf drei Ruderer in den eiskalten Rhein gestürzt. Noch bevor ein Großaufgebot an Rettungskräften am Unfallort eintraf, hätten andere Ruderer ihre Sportkameraden aus dem Wasser gerettet, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag.

Dennoch seien die drei Sportler - zwei Männer und eine Frau - bereits stark unterkühlt gewesen. Sie wurden sofort mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit starken Einheiten samt Feuerlöschboot angerückt, unterstützt von der Wasserrettung des Deutschen Roten Kreuzes und einem Hubschrauber der Polizei.