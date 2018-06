Rentner von Straßenbahn erfasst: lebensbedrohlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein Rentner ist in Dresden von einer Straßenbahn erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 84-Jährige wollte die Gleise überqueren, wie die Polizei in Dresden am Dienstag mitteilte. Dabei habe er am Montagabend die Straßenbahn übersehen. Der Fahrer habe noch Lichtzeichen gegeben und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Rentner wurde ins Krankenhaus gebracht.