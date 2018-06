Mann in Kleintransporter eingeklemmt und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden ist ein 24-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Lastwagen eines 58 Jahre alten Fahrers sei am Ende eines Staus auf den Kleintransporter des 24-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei in Dresden am Freitagmorgen mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Transporter am Donnerstagabend auf einen davor fahrenden Lkw aufgeschoben worden. Der 24-Jährige wurde in der Nähe des Rasthofs Dresdner Tor in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den jungen Mann. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher zuvor Alkohol getrunken hatte. Es seien mehr als 1,4 Promille festgestellt worden. Der Mann wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vorläufig festgenommen. Wegen der Bergungsarbeiten war die Hauptfahrbahn der A4 in Richtung Dresden lange gesperrt.