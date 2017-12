87 Jahre alte Frau bei Unfall tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dietzenbach (dpa/lhe) - Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Dietzenbach (Kreis Offenbach) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte die Frau am Freitagabend die Straße überqueren. Sie sei zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn getreten. Ein 47 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste die Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines Wagens. Die Rentnerin wurde zu Boden geschleudert und erlitt beim Aufprall schwere Kopfverletzungen. Sie wurde in eine Frankfurter Klinik gebracht, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.