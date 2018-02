Laster reißt Ampelanlage mit: drei Fußgängerinnen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa) - Ein Abschleppwagen blieb mit seinem Kranausleger an einer Ampelanlage hängen und riss diese mit: Bei diesem Unfall am Montag in Chemnitz sind drei Fußgängerinnen verletzt worden. Eine 16- und eine 48-Jährige erlitten schwere Verletzungen, eine 23-Jährige wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Der Abschleppwagen hatte mit seinem Kranausleger am Montagnachmittag eine provisorische Ampelanlage in der Chemnitzer Innenstadt mitgerissen. Der Arm des Krans sei an einem Kabel der Ampel hängengeblieben, sagte der Sprecher. Mehrere Masten seien dabei umgestürzt. Wegen einer kurzzeitigen Vollsperrung kam es zu Stau im beginnenden Berufsverkehr.