Fahrtgastschiff fährt auf dem Rhein in Uferböschung

Budenheim (dpa/lrs) - Ein Fahrgastschiff mit 99 Passagieren ist auf dem Rhein bei Budenheim in die Uferböschung gefahren. Vermutlich wegen eines Fehlers des Schiffsführers war es am Sonntagabend zu dem Unfall gekommen, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls war eine Passagierin gestürzt. Sie wurde noch an Bord versorgt. Die Uferböschung und der vordere Teil des Schiffs wurden beschädigt. Laut Angaben der Polizei war das Schiff aber fahrtüchtig und konnte seine Fahrt nach Speyer mit allen Passagieren fortsetzen.