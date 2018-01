Schwerer Verkehrsunfall mit einem Toten und fünf Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brünzow (dpa/mv) - Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Lubmin und Greifswald ist am Freitag ein Mensch getötet worden, fünf weitere wurden verletzt. Ein 30-jähriger Wolgaster hatte in Höhe des Ortes Brünzow zum Überholen angesetzt und war mit einem ihn entgegenkommenden Auto zusammengeprallt, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Ein weiteres Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallfahrzeuge hinein. Der Wolgaster und sein Hund konnten nur noch tot geborgen werden. Der 59-jährige Fahrer des anderen Autos und seine 67-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Leichte Verletzungen erlitten die drei Insassen des auffahrenden Autos. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von 35 000 Euro. Die Straße wurde an der Unfallstelle für über drei Stunden voll gesperrt.