22-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni) - An der Sportbootschleuse Bremerhaven ist am Mittwoch ein 22-jähriger Mann bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, wurde er in der Schleuse, die zu Wartungszwecken leergepumpt war, schwer am Kopf verletzt. Er starb noch am Ort des Unglücks, Reanimationsversuche eines Notarztes blieben erfolglos. Die genaue Unfallursache soll nun die Kriminalpolizei ermitteln.