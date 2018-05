Mädchen von Bus überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein acht Jahre altes Mädchen ist in Bremen von einem Linienbus erfasst und überrollt worden. Das Kind sei mit mehreren Knochenbrüchen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Mädchen sei plötzlich über die Straße gelaufen. Der Busfahrer habe noch eine Vollbremsung gemacht, jedoch das Kind erfasst. Ein Hinterrad sei über das Bein des Kindes gerollt. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben dem Unfall am Freitag unverletzt