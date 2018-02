Schneeverwehungen in Nordfriesland: Nur wenige Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bredstedt(dpa/lno) - Starker Schneefall und stürmische Winde haben in der Nacht zum Mittwoch in Teilen Nordfrieslands zu teils schwierigen Situationen auf den Straßen geführt. Im Raum Bredstedt türmte sich die weiße Pracht zum Teil mehr als einen halben Meter, wie eine Polizeisprecherin sagte. Außerhalb der Ortschaften kam es zu Schneeverwehungen. Auf der Bundessstraße 200 im Bereich Haselund blieben mehrere Lastwagen stecken, wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Vormittag. Auf den Nebenstraßen war zum Teil kein Durchkommen. Die Autofahrer hatten sich jedoch offensichtlich auf den Schneesturm eingestellt. In Flensburg sowie in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg zählte die Polizei in der Zeit von Dienstagabend 23 Uhr bis Mittwochmorgen 9.00 Uhr 25 Unfälle, die alle glimpflich mit Blechschäden endeten, hieß es.