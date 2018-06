Von Auto angefahren: Fußgänger stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bramsche (dpa/lni) - Ein 30 Jahre alter Fußgänger ist nahe Bramsche (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am späten Samstagabend an der Bundesstraße 68 unterwegs, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.