Auto rollt von Saale-Fähre und versinkt im Wasser

Merseburg (dpa/sa) - Ein Auto ist in Brachwitz (Saalekreis) von einer Fähre gerollt und in der Saale versunken. Der Wagen habe sich am Dienstagmorgen plötzlich in Bewegung gesetzt, als der 51 Jahre alte Fahrer ausgestiegen sei, um das Fährgeld zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Durch den Ruck beim Anfahren der Fähre sei das leere Auto nach vorne gerollt und habe eine Schranke hochgeschoben, die als Sicherheitsabsperrung diente. Das Fahrzeug stürzte in den Fluss, trieb 50 Meter ab und versank im Wasser. Niemand wurde verletzt.

"Warum der Wagen losrollen konnte, ist noch unklar. Vielleicht war die Handbremse nicht angezogen", sagte eine Polizeisprecherin. Mit Ortungstechnik sei das versunkene Auto im Wasser lokalisiert worden. Die Wasserschutzpolizei bereitete am Dienstagnachmittag die Bergung vor. Die Saalefähre Brachwitz setze ihren Betrieb trotz des Unfalls ohne Verkehrseinschränkungen fort.