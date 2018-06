Drei Männer bei Badeunfall schwer verletzt geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Drei Erntehelfer sind bei einem Badeunfall in einem See in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) fast ertrunken. Die 22 bis 27 Jahre alten Männern mussten mit einem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ihr Zustand sei kritisch. Zunächst war nicht bekannt, was die Ursache für den Unfall war.