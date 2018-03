41-jähriger Lastwagenfahrer stirbt nach Unfall in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bitburg (dpa/lrs) - Nach einem Unfall mit zwei Sattelzügen am Freitag bei Bitburg ist einer der beiden Fahrer am Abend in einem Krankenhaus in Trier gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 41-Jährige war nach dem Unfall auf der Bundesstraße 51 mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht worden. Der zweite Fahrer war ebenfalls ins Krankenhaus gekommen und konnte es zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die beiden Sattelzüge waren frontal zusammengekracht. Einer der Laster war auf die Gegenspur geraten, was zur Kollision führte. Die Straße musste am Unfallort komplett gesperrt werden und war in Richtung Trier auch am Samstag noch nicht wieder befahrbar. Die Polizei schätzte die Höhe des Schadens auf rund 200 000 Euro.