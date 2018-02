Stauende übersehen: Zwei tödliche Unfälle auf A3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biebelried (dpa/lby) - Auf der Autobahn 3 in Unterfranken hat es am Mittwochabend innerhalb kurzer Zeit zwei tödliche Unfälle mit Lastwagen gegeben. Beim ersten Unfall zwischen Biebelried (Kreis Kitzingen) und Rottendorf (Kreis Würzburg) übersah ein Lkw-Fahrer offensichtlich das Ende eines Staus und fuhr auf, wie ein Polizeisprecher am späten Abend mitteilte. Dabei wurden zwei Lkws ineinander geschoben. Der Fahrer des hinteren Lastwagens starb, die anderen beiden wurden verletzt.

Auf das neue Stauende etwa zehn Kilometer weiter östlich zwischen Kitzingen (Kreis Kitzingen) und Biebelried fuhr zwei Stunden später ein weiterer Lastwagenfahrer auf. Sein Beifahrer starb, als durch den Aufprall insgesamt drei Lkws und ein Kleintransporter ineinandergeschoben wurden. Zwei der Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wurde zunächst voll gesperrt.