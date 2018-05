Neunjähriger prallt mit Fahrrad gegen Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bersenbrück (dpa/lni) - Ein neunjähriger Junge ist in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) auf seinem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der Junge am Mittwochnachmittag links abbiegen, als er von einem ihm entgegenkommenden Wagen eines 82-Jährigen erfasst wurde, der rechts in dieselbe Straße abbiegen wollte. Der Junge wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert. Außerdem soll sein Fuß vom Wagen überrollt worden sein, sagte er der Polizei. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 82-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.