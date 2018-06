Panne bei Flugprüfung: Helikopter muss auf Feld notlanden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wesermarsch (dpa/lni) - Bei einer Helikopterflugprüfung im Kreis Wesermarsch ist es für zwei Piloten plötzlich um Leben und Tod gegangen. Das Triebwerk fiel aus und die beiden Männer mussten am Dienstag mitten auf einem Feld in der Gemeinde Berne notlanden. Die Piloten blieben dabei unverletzt. Der hintere Teil des privaten Hubschraubers brach aber ab, was einem Totalschaden gleichkommt, wie ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an der Unfallstelle sagte.

Piloten müssen anders als Autofahrer regelmäßig ihre Fähigkeiten testen lassen. Dabei müssen sie auch lernen, wie sie nach einem Triebwerkausfall landen können, sagte der Sachverständige. "Weil Piloten häufig geprüft werden, verlaufen solche Unfälle meist glimpflich."

Warum es zur Panne kam, war zunächst unklar. Die zwei Piloten starteten vom Flugplatz Ganderkesee bei Delmenhorst und wollten auch wieder dorthin zurückkehren.