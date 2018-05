Radfahrer bei Wechsel von Gehweg auf Fahrbahn angefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Beim plötzlichen Wechsel vom Gehweg auf die Fahrbahn ist ein Radfahrer in Berlin-Spandau von einem Auto erfasst worden. Die 62-Jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 25 Jahre alte Radfahrer wurde am Kopf, Rumpf und den Füßen verletzt. Die Frau erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Der Unfall ereignete sich am späten Montagnachmittag auf der Straße Freiheit.