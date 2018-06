Motorräder stoßen zusammen: Beide Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Motorrädern in Berlin-Lichtenrade sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf dem Marienfelder Damm, wie die Polizei mitteilte. Ein 27-jähriger Motorradfahrer stieß demnach beim Abbiegen nach links in die Marienfelder Chaussee mit dem Motorrad eines 21-Jährigen zusammen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Beide stürzten auf die Straße. Die Männer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern versorgt werden.