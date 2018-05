Frau bewusstlos im Halensee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Aus dem Wasser des Berliner Halensees ist eine Frau bewusstlos gezogen worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurde die Frau am frühen Dienstagabend am Strandbad in der Koenigsallee von einer Schwimmerin entdeckt. Die Besucherin des Strandbades alarmierte die Rettungskräfte, die unbekannte Frau wurde erfolgreich reanimiert. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.