Achtjähriger Junge von Lastwagen überrollt: tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein acht Jahre altes Kind ist am Morgen in Berlin-Spandau von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Nach ersten Angaben der Polizei handele es sich um einen Jungen, der mit dem Fahrrad auf dem Brunsbütteler Damm unterwegs war. Im Kreuzungsbereich Brunsbütteler Damm/Nauener Straße sei er von einem kleinen Lastwagen erfasst worden. Das Fahrzeug habe vermutlich gerade rechts abbiegen wollen. Wie ein Augenzeuge berichtete, war das Fahrrad des Jungen am Vormittag noch unter der Vorderachse des Fahrzeugs zu sehen, sein Schulranzen lag auf der Straße. Der Kreuzungsbereich sei weiträumig abgesperrt gewesen.