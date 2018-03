Zwei Menschen sterben bei Absturz einer Propellermaschine

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bensheim/Darmstadt (dpa) - Beim Absturz eines Propellerflugzeugs sind am Samstag in Südhessen zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich nach ersten Erkenntnissen um eine 18 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und einen Piloten aus der Schweiz, sagte ein Polizeisprecher am frühen Abend. Zum Alter des Piloten machte er zunächst keine Angaben. Das Leichtflugzeug schlug laut Polizei auf einem Acker bei Bensheim auf.

Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie die kleine Maschine völlig zertrümmert am Boden lag. Die Kabine war eingedrückt, der Propeller umgeknickt. Der Unfall passierte in der Nähe der Autobahn 5. Autofahrer hatten die Polizei verständigt.

Die Rettungskräfte rückten den Angaben nach mit einem großen Aufgebot an. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sicherten vor Ort Spuren. Weshalb die Propellermaschine abstürzte, war zunächst unklar. Zur Bergung der Maschine kamen auch Spezialisten des Landeskriminalamts. Die Arbeiten sollten bis spät in den Abend hinein andauern

"Nach ersten Ermittlungen war die Maschine gegen 15.00 Uhr zu einem Rundflug vom Flugplatz Worms gestartet", sagte der Polizeisprecher. Nach seinen Angaben konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass von dem Sicherheitssystem der Maschine und von auslaufenden Betriebsstoffen eine Gefahr ausging. Deshalb sei die Unfallstelle weiträumig abgesperrt worden. Am Abend gab die Polizei dann Entwarnung: "Das Rettungssystem wurde geborgen."