Reifenplatzer an Unimog: Fahrer aus Fahrzeug geschleudert

Bebra (dpa/lhe) - Nach einem Reifenplatzer ist ein Unimog bei Bebra verunglückt. Das Fahrzeug war am Dienstag auf der Bundesstraße 27 nahe dem Bebraer Ortsteil Blankenheim unterwegs, wie die Polizei in Bad Hersfeld mitteilte. Als der hintere linke Reifen platzte, geriet der Unimog erst gegen die rechte, dann gegen die linke Leitplanke und kam schließlich zum Stillstand. Der Fahrer wurde aus dem offenen Unimog geschleudert und verletzt. Er kam in ein Krankenhaus in Bad Hersfeld.