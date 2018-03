Hotelbesitzerin stirbt an Brandverletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Zwischenahn (dpa/lni) - Eine Hotelbesitzerin, deren Bekleidung beim Kochen Feuer fing, ist an ihren schweren Brandverletzungen gestorben. Die Polizei sprach am Dienstag von einem tragischen Unglücksfall. Die sehr rüstige 81-Jährige hatte am vergangenen Sonntag in der Früh in der Küche ihres Hotels in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) Speisen zubereitet, wobei ihre Bekleidung in Brand geriet. Die Frau sei schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik geflogen worden, dort aber ihren Verletzungen erlegen.