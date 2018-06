47-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Ein Bauarbeiter hat sich bei einem Arbeitsunfall in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 47-Jährige mit dem Abbau eines Gerüsts beschäftigt. Von diesem fiel er fünf Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz am Montag kommen konnte, war zunächst unklar.