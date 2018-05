Hunderte Fahrer ignorieren gesperrte Fahrstreifen: Bußgeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Ihr falsches Verhalten nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 5 nahe Bad Nauheim (Wetteraukreis) wird für etwa 300 Autofahrer Konsequenzen haben. Sie seien über die nach dem Unfall gesperrten Fahrstreifen gefahren, teilte die Polizei in Friedberg am mit. Die Beamten filmten die Fahrzeuge. Nach Auskunft der Behörde werde die Bußgeldstelle den Haltern einen Bescheid über ein 90 Euro teures Bußgeld plus einem Punkt im Fahreignungsregister zusenden. Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag waren zwei Sattelschlepper zusammengestoßen, verletzt wurde niemand. Für die Bergungsarbeiten waren zwei der drei Fahrstreifen gesperrt.