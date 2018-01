Autofahrer rast in Unfallstelle und flieht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Berleburg (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist am frühen Montagmorgen bei Bad Berleburg im Siegerland in eine Unfallstelle gerast, obwohl diese mehrfach abgesichert war. Helfer, die gerade eine verletzte 18-Jährige geborgen hatten, mussten zur Seite springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Zudem rammte der Unbekannte das Unfallauto der jungen Frau, berichtete die Polizei. Nach Zeugenangaben hielt der Fahrer anschließend nur kurz an fuhr dann davon.

Zuvor war die 18-Jährige auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und hatte sich mit ihrem Auto überschlagen. Der Wagen blieb auf dem Dach quer zur Fahrtrichtung liegen. Die Helfer zogen die Fahranfängerin aus dem Wrack, sicherten die Unfallstelle vorschriftsmäßig ab und warteten auf die Polizei, als plötzlich der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit in die Unfallstelle fuhr. Er habe dabei sämtliche Warnhinweise und Blinklichter ignoriert, teilte die Polizei mit.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen konnte schon wenige Stunden später beendet werden - dank des Hinweises aus einem sozialen Netzwerk. Der mutmaßliche Unfallflüchtige sei befragt worden und habe eingeräumt, an der Unfallstelle gewesen zu sein, hieß es. Die Polizei machte keine Angaben zum Alter des Mannes. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.