Vier Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos

Artern (dpa/th) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Artern (Kyffhäuserkreis) vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Beim Abbiegen war am Donnerstag ein 77 Jahre alter Autofahrer mit dem Wagen eines entgegenkommenden 51-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Während der 51-Jährige nur leicht verletzt wurde, erlitt der andere Mann schwere Verletzungen. Auch die jeweiligen Beifahrerinnen, eine 49-Jährige und eine 75 Jahre alte Frau, wurden schwer verletzt. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 16 000 Euro. Um auslaufende Flüssigkeiten aus den Autos zu binden, rückte die Feuerwehr an.