Auto überschlägt sich: drei Erwachsene und ein Kind verletzt

Altenberge (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall im westfälischen Altenberge (Kreis Steinfurt) sind am Sonntagnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Kind. Der Wagen kam in einer Rechtskurve von der Landstraße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach, wie die Polizei mitteilte. Neben dem 20 Jahre alten Fahrer waren eine 18-Jährige sowie ein 49-Jähriger Mann und ein zehnjähriger Junge an Bord. Alle vier wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.