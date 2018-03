Frau unter Lastwagen eingequetscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dornhan (dpa/lsw) - Eine 53 Jahre alte Frau ist bei Reparaturarbeiten unter einem Lastwagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstag in Dornhan (Kreis Rottweil), als die 53-Jährige und ihr Ehemann an ein beschädigtes Bauteil kommen wollten und dafür die hintere rechte Achse des Laster mit einem Teleskoplader hochhievten. Dabei wurde das Fahrzeug lediglich an einer Kette und einem Spanngurt befestigt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Nachdem die 53-Jährige zwei Reifen entfernte und das defekte Bauteil demontieren wollte, riss der Gurt, der Lastwagen senkte sich auf sie ab und verursachte lebensgefährliche Quetschungen im Bereich des Unterleibs.