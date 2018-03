Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle in der Westpfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Glatte Straßen haben in der Westpfalz am Freitagnachmittag zu insgesamt 41 Verkehrsunfällen geführt. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Samstagmorgen mit. In den meisten Fällen habe es sich um Blechschäden gehandelt. Lediglich ein 21 Jahre alter Mann erlitt leichte Verletzungen, als sein Auto in Adenbach (Landkreis Kusel) von der Fahrbahn abkam und gegen ein Brückengeländer stieß.