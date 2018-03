Verurteilter Terrorhelfer bleibt in hessischer Abschiebehaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedberg (dpa/lhe) - Ein verurteilter Unterstützer der islamistischen Terrorgruppe "Junud al-Sham" muss weiter in Frankfurt in Abschiebehaft bleiben. Der Mann sei als Gefährder eingestuft und habe zuvor eine Freiheitsstrafe in Butzbach in der Wetterau verbüßt, teilte ein Sprecher des Wetterauskreises am Donnerstag in Friedberg mit. Die Abschiebehaft sei nun vom Amtsgericht Frankfurt um ein halbes Jahr verlängert worden.

Der damals 28 Jahre alte Syrien-Rückkehrer war 2015 vom Berliner Kammergericht wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie des Betrugs schuldig gesprochen worden. Der Angeklagte habe in Syrien operierenden Terrorgruppen insgesamt 8550 Euro sowie einen Geländewagen im Wert von etwa 10 000 Euro zukommen lassen, hatte es in der Urteilsbegründung geheißen. Vor seiner Ausreise nach Syrien hatte der Verurteilte in Frankfurt gelebt.

Der Mann soll nun nach Ende seiner Strafhaft von drei Jahren und sechs Monaten in seine Heimat Türkei abgeschoben werden. In der Sache ist ein Gerichtsverfahren anhängig.

Nach Angaben des Innenministeriums in Wiesbaden stufen die Behörden in Hessen rund 40 Personen als islamistische Gefährder ein, darunter sind fast zwei Drittel im Ausland oder in Haft. Ungefähr ein Drittel der Gefährder sind Ausländer, davon ist ein Anzahl "im unteren einstelligen Bereich" unmittelbar ausreisepflichtig. Diese Personen sitzen laut Ministerium alle in Haft.