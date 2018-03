Religion - Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seine Bewunderung für Papst Franziskus ausgedrückt. "Der Papst ist ein Segen - nicht nur für die katholische Kirche, sondern für die ganze Welt", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Franziskus habe der katholischen Kirche auch bei ihren Kritikern zu besserem Ansehen verholfen und sich - beispielsweise in der Flüchtlingskrise - als moralische Instanz etabliert. "Ich selbst habe ihn als sehr herzliche Person und als außerordentlich aufmerksamen Zuhörer erlebt", sagte Kretschmann, der das Kirchenoberhaupt bereits persönlich getroffen hat. Bei seinem Besuch habe er dem Papst das Buch "Unterm Rad" von Hermann Hesse mitgebracht - was dieser allerdings bereits dreimal gelesen hatte.