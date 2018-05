Beauftragter: Viele Juden sorgen sich um ihre Sicherheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Viele Juden in Baden-Württemberg sorgen sich nach Angaben des Antisemitismusbeauftragten Michael Blume um ihre Sicherheit. Er beobachte eine große Verunsicherung unter den Menschen, gerade auch unter jüdischen Schülern, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft (IRG) Württembergs, Barbara Traub, hatte am Donnerstagabend gesagt: "Wir wissen von Schülern, die Angst haben, den jüdischen Religionsunterricht zu besuchen." Sie hätten Angst, sich als Juden zu erkennen zu geben. Innenminister Thomas Strobl hatte das IRGW-Gemeindezentrum am Donnerstagabend besucht.

Es habe in den vergangenen Jahren einige Vorfälle gegeben, die die Gemeindemitglieder verunsichert hätten, sagte Traub. Der Vorsitzende der IRG Baden, Rami Suliman, berichtete von Mitgliedern, die keine Post mehr von der Gemeinde bekommen wollten mit einem Davidstern auf dem Kuvert. "Das Sicherheitsgefühl der Mitglieder ist nicht so gut."