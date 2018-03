Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenstadt (dpa/th) - In einem Leitantrag hat sich Diözesanversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) für den besonderen Schutz des ungeborenen Lebens ausgesprochen. "Für uns ist jeder Mensch ein Geschenk Gottes, ob geboren oder ungeboren", heißt es in dem Antrag, wie der BDKJ Thüringen am Sonntag mitteilte. Mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle trage er die unantastbare Würde jedes Menschen in sich. Alles menschliche Leben sei gleichwertig, was sich nicht an sich nicht an körperlichen Befähigungen bemesse.

Außerdem setzten sich die rund 30 Delegierten der Versammlung für die Verankerung digitaler Medien im Schulunterricht sowie in den Lehrplänen des Freistaats Thüringen ein. Das erfordere eine technische Ausstattung für alle Thüringer Schulen, die den Einsatz digitaler Medien im Unterricht ermögliche. Gefordert wurde zudem "eine mediale Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, die deren Medienkompetenz bereits im Studium, aber auch in der weiteren Arbeit fördert".