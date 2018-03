Weil besucht Moschee in Hannover zu Beginn von Aktionswochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) besucht zu Beginn der Internationalen Wochen gegen Rassismus am heutigen Tag eine islamische Gemeinschaft in Hannover. Weil wird am Nachmittag in der Moschee Jamat'at un Nur (zu deutsch: Gemeinschaft des Lichts) erwartet. Die Gemeinschaft betreibt ein Gemeindezentrum mit getrennten Gebetsräumen für Männer und Frauen im Stadtteil Linden. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus werden vom 12. bis 25. März 2018 veranstaltet. Bundesweit sind mehr als 2000 Veranstaltungen geplant. Sie stehen unter dem Motto: "100 Prozent Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus".