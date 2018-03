Verteidigung plädiert im Blutrache-Prozess erst am Freitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Verden (dpa/lni) - Im Prozess um einen mutmaßlichen Blutrache-Mord verzögern sich vor dem Landgericht Verden die Plädoyers. Aufgrund einer Erkrankung der Verteidigerin des 23-jährigen angeklagten Albaners, sollten am Mittwoch nur die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerin ihre Schlussvorträge halten. Am Freitag ist dann das Plädoyer der Verteidigung geplant. Ob dann im Anschluss auch das Urteil verkündet werden kann, ist nach Worten des Vorsitzenden Richters noch nicht sicher. Vermutlich soll das am 28. März erfolgen.

Dem Angeklagten wird ein Mord an einem Landsmann zur Last gelegt, der im Januar 2017 von einem Motorrad aus in der niedersächsischen Kleinstadt Visselhövede angeschossen wurde und wenige Tage später im Krankenhaus starb. Hintergrund der Tat ist laut Staatsanwaltschaft, dass das Opfer 2011 ein Familienmitglied des Verdächtigen in Albanien getötet hatte. Dafür hatte der Mann eine Haftstrafe verbüßt und war danach mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet. Ein weiterer Angeklagter wurde im Laufe des Prozesses freigesprochen.