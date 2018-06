Polizistin bei Unfall getötet: Prozess beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer Polizistin auf der Autobahn 61 vor einem halben Jahr steht ein damals betrunkener Lastwagenfahrer in Mönchengladbach ab heute (9.30) vor Gericht. Dem Angeklagten wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll im vergangenen Dezember das auf dem Standstreifen der A 61 bei Viersen stehende Polizeiauto der Beamtin gerammt und den Wagen 200 Meter weitergeschoben haben. Der damals 48-Jährige aus der Ukraine hatte nach dem Crash ausgesagt, sich nicht an das Geschehen erinnern zu können.

Die 23-Jährige Polizistin starb im Wrack des Dienstwagens auf der Rückbank, zwei Kollegen wurden schwer verletzt. Ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer hatte nach Polizeiangaben einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben. Hinweise auf einen technischen Defekt am Lastwagen gab es nicht. Die Mönchengladbacher Kammer will an insgesamt sechs Prozesstagen und bis zum 17. Juni verhandeln.