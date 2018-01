Tochter in Türkei verschleppt: Eltern vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Knapp sieben Jahre nach dem Verschleppen ihrer Tochter zum Heiraten in die Türkei müssen sich die Eltern und ein Onkel von heute an vor Gericht verantworten. Dem Trio aus dem Rhein-Main-Gebiet wird am Landgericht Stuttgart unter anderem Geiselnahme vorgeworfen. Hintergrund soll sein, dass die Familie den Freund und den westlichen Lebenswandel der damals 22 Jahre alte Frau strikt ablehnte.

In der Türkei wurde die junge Frau laut Anklage gegen ihren Willen verheiratet und fast zwei Jahre festgehalten. Dann gelang ihr die Flucht zurück nach Deutschland. Die jeweils 52 Jahre alten Eltern und der 45 Jahre alte Onkel leben den Angaben zufolge auch wieder in Deutschland, sind nicht in Untersuchungshaft. Gleichwohl droht ihnen eine Haftstrafe.