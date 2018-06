Prozess um illegale Waffenexporte: Zeuge aus Auswärtigem Amt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess gegen frühere Mitarbeiter der Rüstungsfirma Heckler & Koch wird am heutigen Dienstag die Aussage eines Zeugen aus dem Auswärtigen Amt erwartet. In dem Verfahren müssen sich seit gut drei Wochen fünf Beschuldigte wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz verantworten. Laut Anklage wurden von 2006 bis 2009 fast 4500 Sturmgewehre vom Typ G36 und Zubehör im Wert von 4,1 Millionen Euro in mehrere Unruhe-Regionen Mexikos geliefert, wohin die Waffen gar nicht hätten exportiert werden dürfen. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Als erste Zeugen hatten bislang Ermittler des Zolls in dem Prozess ausgesagt.