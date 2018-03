Auto fährt in Fußgängergruppe: Prozess beginnt am 26. März

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stade (dpa/lni) - Vier Monate nach der Schreckensfahrt eines Autos in eine Fußgängergruppe in Cuxhaven beginnt vor dem Landgericht Stade der Prozess wegen versuchten Mordes. Angesetzt sind zunächst neun Verhandlungstermine, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Angeklagt ist ein zum Tatzeitpunkt 29-jähriger Asylbewerber. Er soll im November vor einer Diskothek sieben Menschen angefahren und verletzt haben. Zeugen hatten ausgesagt, dass er den Kleinwagen gezielt in die Gruppe lenkte. Nach der Tat krachte das Auto gegen einen Betonpoller. Passanten überwältigten den Fahrer und hielten ihn fest, bis die Polizei kam.