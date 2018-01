Mord an Mutter: Urteil gegen Teenager erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Am Muttertag 2017 soll eine 14-Jährige im Kreis Friesland zusammen mit einem 15-jährigen Freund ihre schlafende Mutter erstochen haben. Dafür müssen sich die beiden Jugendlichen seit Anfang November vor dem Landgericht Oldenburg verantworten - heute wird voraussichtlich das Urteil gesprochen. Die Öffentlichkeit ist zu dem Prozess nicht zugelassen.

Polizisten hatten die leblose und mit mehreren Stichen verletzte 39-jährige Mutter im Mai in einem Mehrfamilienhaus in Varel gefunden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde in der Wohnung des 15-jährigen Jungen entdeckt.

Wer zum Zeitpunkt einer Straftat 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, wird in Deutschland nach dem Jugendstrafrecht behandelt. Dabei ist Erziehung der Grundgedanke, Jugendliche gelten nur als bedingt strafmündig. In einem Prozess prüfen Sachverständige in der Regel, ob junge Angeklagte reif genug sind, um das Unrecht einer Tat einzusehen.