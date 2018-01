38-jähriger Mann wegen Totschlags vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein 38 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Oldenburg wegen Totschlags verantworten. Er soll am 27. Juli vergangenen Jahres in den Geschäftsräumen einer Oldenburger Firma einen 65-jährigen Bekannten durch drei Schüsse getötet haben. Auch einen 60-jährigen Mann wollte er laut Anklage töten, was aber offenbar daran scheiterte, dass das Magazin seiner Schusswaffe leer war. Deshalb soll er mit der Pistole auf den Mann eingeschlagen und diesen schwer verletzt haben. Der Angeklagte sitzt seit dem Tattag in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind zunächst neun Verhandlungstage angesetzt.