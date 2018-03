Prozess um tödlichen Streit: Mann muss acht Jahre in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein 34-Jähriger ist am Dienstag vom Münchner Landgericht I wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte so lange auf einen 50-jährigen Bekannten eingeprügelt hat, bis dieser kurze Zeit später an seinen Verletzungen starb. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von neuneinhalb Jahren gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Die beiden Männer nahmen laut Anklage zusammen Drogen in der Wohnung des Opfers und waren danach in Streit geraten. Der Vorsitzende Richter ordnete die Fortsetzung der Entzugstherapie des 34-Jährigen an, in der er sich schon seit mehreren Monaten befindet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.