Mitbewohner im Drogenrausch getötet: 34-Jähriger vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Weil er seinen Mitbewohner im Drogenrausch zu Tode geschlagen haben soll, steht ein 34-Jähriger von heute an vor dem Münchner Landgericht I. Während der Mann gemeinsam mit seinem Mitbewohner Drogen konsumierte, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der 34-Jährige hat laut Anklage so lange mit stumpfer Gewalt auf das Opfer eingeschlagen, bis es sich nicht mehr bewegte. Kurze Zeit später starb der Mann an den Folgen der Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vor. Die Strafkammer hat sieben Verhandlungstermine bis Ende Februar angesetzt.