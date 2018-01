Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Betrügereien mit unversteuertem Wodka beschäftigen heute erneut das Landgericht Mühlhausen. Der Prozess gegen zwei Angeklagte im Alter von 31 und 43 Jahren beginnt in geänderter Gerichtsbesetzung neu. Er war im vergangenen Dezember wegen Befangenheit von einem der drei Berufsrichter, der mit einem der Beschuldigten näher bekannt ist, zunächst geplatzt. Den beiden Männern aus Leinefelde (Eichsfeldkreis) wird gemeinschaftliche Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Als Gesellschafter eines Branntweinlagers sollen sie vor sieben Jahren 1,59 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben.

Zwischen Juni und Dezember 2010 sollen sie insgesamt 122 000 Liter reinen Alkohol am Fiskus vorbei in den Handel gebracht, aber nur Steuern für 1200 Liter reinen Alkohol an das Finanzamt entrichtet haben.