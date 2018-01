Ex-Finanzbeamter erwartet Gerichtsurteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Im Prozess gegen einen Ex-Mitarbeiter des Finanzamts am Landgericht Mühlhausen wird am heute das Urteil erwartet. Der 44-Jährige ist wegen Steuerhinterziehung und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung in 34 Fällen angeklagt. Er soll als Teil einer dreiköpfigen Bande zwischen 2012 und 2015 mit gefälschten Mitteilungen in vielen Finanzämtern, darunter in Erfurt, Ilmenau und Suhl, einen Gesamtschaden von 300 000 Euro verursacht haben. Zuletzt stellten seine Verteidiger gegen die Strafkammer einen Befangenheitsantrag. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer mehr als fünf Jahre Haft für den Rudolstädter beantragt.