52-Jähriger nach Tod von Lebensgefährtin vor Gericht

Mühlhausen (dpa/th) - Wegen Totschlags steht von heute an ein 52-Jähriger aus Nordthüringen vor dem Landgericht Mühlhausen. Ihm wird zur Last gelegt, Ende April 2017 seine Lebensgefährtin in Ilfeld (Kreis Nordhausen) erwürgt zu haben. Anlass war laut Anklage ein Streit während des Mittagessens in der gemeinsamen Wohnung. Dabei soll die Frau dem Mann gesagt haben, dass die Beziehung zu Ende ist.

Der Angeklagte soll sein Opfer im Badezimmer geschlagen und gegen die Badewanne gestoßen haben. Anschließend habe er es umgebracht. Laut Staatsanwaltschaft hat er nach der Tat selbst den Notruf gewählt und der Polizei gesagt, dass seine Frau nicht mehr lebe. Die 48-Jährige wurde wenig später tot in der Wohnung gefunden. Der Angeklagte sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Mühlhausen will bis 12. März 2018 an sieben Tage verhandeln.