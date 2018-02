Mann vor Gericht: Brandanschlag auf Haus von Ex-Freundin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Die Staatsanwaltschaft geht von Eifersucht als Tatmotiv aus: Ein 35-jähriger Mann soll versucht haben, im vergangenen Jahr in Celle ein Mehrfamilienhaus in die Luft zu sprengen. Von heute an wird gegen ihn am Landgericht Lüneburg verhandelt.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wollte der 35-Jährige seine Ex-Freundin und deren neuen Partner töten. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass auch die übrigen Bewohner des Hauses hätten sterben können, darunter seine eigene Tochter.

Die Anklage wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord an 15 Menschen und schwere Brandstiftung vor. Im Februar vergangenen Jahres soll er im Keller des Hauses zunächst Benzin vergossen und dann einen Brand gelegt haben. Außerdem soll er den Gashahn geöffnet haben.

Bewohner des Hauses entdeckten das nächtliche Feuer aber noch rechtzeitig. Die Feuerwehr konnte alle Menschen retten, den Brand löschen und das Gas abstellen. Zu einer Explosion kam es nicht. Allerdings mussten sechs der 15 Bewohner wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden.