Teilgeständnis: Prozess gegen Witwe wegen Beihilfe zum Mord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mit einem Teilgeständnis hat vor dem Lübecker Landgericht der Prozess wegen Beihilfe zum Mord gegen eine 63-jährige Frau begonnen. Sie soll vor zwölf Jahren einem 20-Jährigen geholfen haben, ihren im Nachbarhaus wohnenden Ehemann zu überfallen und zu töten. Sie sei kurzzeitig in den 20-Jährigen verliebt gewesen und habe ihn in ihr Haus aufgenommen, sagte sie am Mittwoch aus. Dass er ihren Mann aus Habgier habe töten wollen, habe sie aber nicht bemerkt. Der damals 63 Jahre alte Mann wurde bei dem Überfall schwer verletzt und starb einige Wochen später. Der 20-Jährige war im November 2006 zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt worden. In dem Prozess hatte die Witwe ausgesagt, sie kenne den 20-Jährigen nicht.